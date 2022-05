Inventaire des papillons de nuit La Lande-Patry La Lande-Patry Catégories d’évènement: La Lande-Patry

La Lande-Patry Orne Le CEN Normandie, en partenariat avec Flers Agglo vous propose de participer à l’inventaire des papillons de nuit. À la tombée de la nuit, autour d’un drap blanc, nous observerons et nommerons ensemble les papillons attirés par la lumière. Verts, rose, orange ou encore nacrés, ils révéleront toute leur splendeur cachée ! Informations pratiques :

Équipez-vous de chaussures de marche et de vêtements adaptés à la météo.

