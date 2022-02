Inventaire des oiseaux échoués en Côte des Isles Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Port-Bail-sur-Mer

Inventaire des oiseaux échoués en Côte des Isles Port-Bail-sur-Mer, 26 février 2022, Port-Bail-sur-Mer. Inventaire des oiseaux échoués en Côte des Isles Port-Bail-sur-Mer

2022-02-26 14:30:00 – 2022-02-26

Port-Bail-sur-Mer Manche Port-Bail-sur-Mer Avec les tempêtes de l’hiver, de nombreux oiseaux marins sont fragilisés et viennent s’échouer sur notre littoral. Cet inventaire permettra de compter le nombre d’oiseaux échoués par espèce. Vous connaîtrez également mieux les éléments de la laisse de mer. Inscription obligatoire.

Prévoir des chaussures étanches. Avec les tempêtes de l’hiver, de nombreux oiseaux marins sont fragilisés et viennent s’échouer sur notre littoral. Cet inventaire permettra de compter le nombre d’oiseaux échoués par espèce. Vous connaîtrez également mieux les éléments de la laisse… accueil@cpiecotentin.com +33 2 33 46 37 06 http://cpiecotentin.com/ Avec les tempêtes de l’hiver, de nombreux oiseaux marins sont fragilisés et viennent s’échouer sur notre littoral. Cet inventaire permettra de compter le nombre d’oiseaux échoués par espèce. Vous connaîtrez également mieux les éléments de la laisse de mer. Inscription obligatoire.

Prévoir des chaussures étanches. Port-Bail-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Port-Bail-sur-Mer Autres Lieu Port-Bail-sur-Mer Adresse Ville Port-Bail-sur-Mer lieuville Port-Bail-sur-Mer Departement Manche

Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/port-bail-sur-mer/

Inventaire des oiseaux échoués en Côte des Isles Port-Bail-sur-Mer 2022-02-26 was last modified: by Inventaire des oiseaux échoués en Côte des Isles Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer 26 février 2022 manche Port-Bail-sur-Mer

Port-Bail-sur-Mer Manche