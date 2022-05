Inventaire des mares et lavoirs Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

L'Atlas de la biodiversité met en place différentes sorties pour découvrir et recenser la biodiversité du territoire de la communauté de communes. C'est au tour des mares et lavoirs d'être observés lors d'inventaires grâce à des nasses réalisés par les fédérations de chasse d'Ille-et-Vilaine et des Côtes d'Armor, partenaires de l'Atlas ! Dans chaque commune, le relevé des nasses d'une mare sera ouverte au public pour venir découvrir la technique d'inventaire et toutes les espèces présentes dans la mare ! Gratuit, sans réservation. Mardi 10 mai 2022 – 14h – Mairie de Saint-Lunaire

