Inventaire de biodiversité communale Saint-Hilaire-en-Lignières, 18 mars 2022, Saint-Hilaire-en-Lignières.

Inventaire de biodiversité communale Saint-Hilaire-en-Lignières

2022-03-18 18:30:00 – 2022-03-18

Saint-Hilaire-en-Lignières Cher Saint-Hilaire-en-Lignières

L’association nature 18 vous invite à une réunion publique sur le thème de l’inventaire de biodiversité communale. Venez découvrir l’opération IBC. Zoom sur les animaux et les plantes déjà connus et présents sur la commune. Comment participer et aider à la connaissance de la biodiversité de votre commune? Rdv à 18h30 à la salle des fêtes .

+33 2 48 70 76 26

nature 18

Saint-Hilaire-en-Lignières

