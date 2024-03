Inventaire botanique de Soligny-la-Trappe Soligny-la-Trappe, samedi 8 juin 2024.

Inventaire botanique de Soligny-la-Trappe Soligny-la-Trappe Orne

Les prospections naturalistes se déroulent sous la forme de sorties sur le terrain à la journée proposée par Association Faune et Flore de l’Orne. Les espèces observées sont déterminées et inventoriées. Chacun apporte ses connaissance en fonction de ses affinités pour tel ou tel groupe d’espèces. C’est aussi un moyen pour les plus novices d’acquérir les bases nécessaires à la détermination d’espèces.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 10:00:00

fin : 2024-06-08

Devant l’église

Soligny-la-Trappe 61380 Orne Normandie

L’événement Inventaire botanique de Soligny-la-Trappe Soligny-la-Trappe a été mis à jour le 2024-03-25 par PNRP