Inventaire botanique à Aubry-le-Panthou, 8 juillet 2023, Aubry-le-Panthou .

Inventaire botanique à Aubry-le-Panthou

Rendez-vous devant l’église d’Aubry-le-Panthou Aubry-le-Panthou Orne

2023-07-08 10:00:00 10:00:00 – 2023-07-08

Aubry-le-Panthou

Orne

Sortie nature pour déterminer et inventorier les espèces.

Avec J. Cholet, P. Stallegger et S. Vigot.

Chacun peut apporter ses connaissances en fonction de ses affinités.

Les plus novices pourront acquérir des bases nécessaires à la détermination des espèces qu’ils ne connaissent pas.

Tout public.

contact@affo-nature.org

Aubry-le-Panthou

