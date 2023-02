INVAZION AU MUSÉUM ! MUSEUM DE TOULOUSE Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Haute-Garonne Parviendrez-vous sain et sauf au bout de l’aventure ?! Le concept Apocalypse Z, développé par l’association The Kméléon, se décline pour la première fois dans un musée et promet une soirée superbement horrible, placée sous le signe de l’adrénaline et de l’entraide ! Durée du jeu : 30 à 45 minutes.

Début du jeu à 21h, 21h30, 22h ou 22h30

Participation par équipe de 10 personnes maximum (pas de minimum)

A partir de 18 ans. Chaque joueur doit s’inscrire individuellement via la billetterie en ligne pour un des horaires de départ proposé.

Billetterie en ligne et sur place au Muséum du mardi au dimanche de 10h à 18h. Billetterie uniquement en ligne le soir même. Les Zombies ont envahi le Muséum ! Votre seule issue : résoudre les énigmes et les missions qui vous seront confiées pour réussir à leur échapper et rejoindre les derniers survivants ! MUSEUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde Toulouse

