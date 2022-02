Invasion de coccinelles ! Musée archéologique départemental de Jublains Jublains Catégories d’évènement: Jublains

Mayenne

Musée archéologique départemental de Jublains, le samedi 14 mai à 18:00 Jeu d’observation en autonomie. À partir de 3 ans

Aide-nous ! Des petites coccinelles se sont cachées dans les vitrines du musée ! Où sont ces coquines ? Combien y en a-t-il ? Ouvre les yeux ! Musée archéologique départemental de Jublains 13 Rue de la Libération 53160 Jublains, Mayenne, Pays de la Loire Jublains Mayenne

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:00:00

