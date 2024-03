Invasion 2 Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement, samedi 27 avril 2024.

Rendez-vous au Cabaret Aléatoire samedi 27 avril Invasion 2.

Suite au Sold out lors de leur passage à Marseille en mai dernier, le crew Hardcore France débarque pour la 2e fois au cabaret aléatoire dans le cadre de la tournée « Road to Eskape » !



Pour l’occasion, la team vous propose un plateau alléchant mêlant Hardstyle avec Damien RK, Rawstyle/XtraRaw avec Mighty Spiritz et R3trix, Frenchcore/Hardcore avec D-Frek & Jkll et Soulblast qui mettra tout le monde d’accord avec ces Kick Uptempo NRV .



Line Up

D-Frek

Soulblast

JKLL

Mighty Spiritz

Damien RK Music

R3TRIX

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 23:00:00

fin : 2024-04-27 05:00:00

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

