INVAINCUS ZENITH NANTES METROPOLE St Herblain, vendredi 12 avril 2024.

INVAINCUS ZENITH NANTES METROPOLE Ouverture des portes à 17h.Depuis plusieurs années maintenant, la Team Celtic Fighter vous offre les plus grandes organisations Boxe de France. Pour ce troisième opus au Zénith de Nantes, nous ne dérogerons pas à nos valeurs en vous proposant la FightCard de l’année, qui comprendra 8 combats professionnels avec en Main Event un affrontement titanesque dans la catégorie des welters entre deux invaincus, l’espagnol Jon Miguez numéro 1 européen et David Papot qui poursuit sa quête vers un titre mondial dans une fédération majeure.Loïc Tajan « Le Joker » sera opposé au breton Terry Le Couviour dans un combat qui s’annonce épique et riche en émotions !Voldy Toutin star en devenir de la boxe hexagonale se produira pour la première fois dans l’Ouest de la France après sa récente victoire très spectaculaire sur l’antenne de canal plus!Les régionaux de l’étape et membres de la Team ? Celtic Fighters ? que sont Johnny Bertin, Benjamin Dubois et Swan Barteau disputeront les combats de leur vie face à des ex champions de France ou ex challengers au titre national !Vous découvrirez le 12 avril prochain une atmosphère incroyable avec une mise en scène et un dispositif son et lumière dignes des plus grandes organisations américaines avec en maître de cérémonie le meilleur speaker francophone du monde notre fidèle Pierre Bernier qui nous arrivera tout droit du Canada. Nous n’avons qu’une seule ambition et qu’une seule mission, vous faire vivre une soirée Boxe inoubliable !

