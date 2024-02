Invader Space Station : le street artiste investit un immeuble de neuf étages Locaux de Libération Paris, samedi 17 février 2024.

Du samedi 17 février 2024 au dimanche 05 mai 2024 :

.Tout public. payant

10 euros.

Put your helmet on et montez dans l’Invader Space Station pour un voyage immersif dans l’univers de l’artiste.

Depuis le cœur de Paris, la ville où son aventure artistique a commencé, Invader vous invite à découvrir une exposition massive de 3500 m² répartis sur 9 étages d’un bâtiment parisien mythique. Photos, vidéos, sculptures et installations, des centaines d’œuvres dont certaines inédites vous y attendent, dans une scénographie créée sur mesure par l’artiste.

Embarquez à bord de ce vaisseau artistique et découvrez une exposition historique du plus international des artistes français.

Locaux de Libération 11, rue Béranger 75003 Paris

Contact : https://invaderspacestation.seetickets.com/timeslot/invader-space-station

