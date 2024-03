Inuksuk [Fête du livre jeunesse] Maison du livre, de l’image et du son Villeurbanne, dimanche 7 avril 2024.

Inuksuk [Fête du livre jeunesse] spectacle Dimanche 7 avril, 09h00 Maison du livre, de l’image et du son

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T09:00:00+02:00 – 2024-04-07T09:30:00+02:00

Fin : 2024-04-07T09:00:00+02:00 – 2024-04-07T09:30:00+02:00

Réservation uniquement au point accueil, inscription 1h avant chaque séance dans la limite des places disponibles

Chez les inuits, l’Inuksuk est l’empilement de pierres dont la fonction est de communiquer mais c’est aussi l’aventure de notre propre construction, comme un enfant qui part à la découverte du monde qui l’entoure. Il essaie, encore et encore, chute, rebondit, dégringole à nouveau, invente, expérimente ses possibilités, construit sans cesse avec ce qui lui tombe sous la main. Dans ce spectacle mouvementé et sonore, une danseuse manipule des pierres pour nous faire entrer dans un univers poétique et comprendre ce que cela signifie d’agir en tant qu’être humain.

Par la compagnie Zeïf.

Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/inuksuk-fete-du-livre-jeunesse/ »}]

Jeune public Fête du livre jeunesse