Samedi 4 décembre à 10h30 Contes – Contrebasse Dominique Rousseau, accompagnée de sa contrebasse, nous invite à une exploration du grand nord par les contes inuits. Un territoire où l'on croise, selon les jours, l'âme d'une baleine, un chasseur de phoques retenu dans la tanière d'une ours et où l'on découvre d'où vient le narval. À partir de 6 ans – Durée : 40 min Inscription au 05 62 27 42 52 Bibliothèque Duranti

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T10:30:00 2021-12-04T12:30:00

