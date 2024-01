INUI Lauréat Jazz Migration #9 Théâtre d’Orléans Orléans, mercredi 3 avril 2024.

INUI Lauréat Jazz Migration #9 Nouvelle étoile de la vibrante constellation du jazz, Inui distille des compositions qui flirtent avec la pop et la musique minimaliste. Énergisant. Mercredi 3 avril, 19h00 Théâtre d’Orléans Tarifs de 5€ à 10€, 5€ avec « la Carte »

Fidèle à l’histoire du jazz à Orléans, la Scène nationale renouvelle son attachement et son soutien au dispositif Jazz Migration, porté par l’Association Jazzé Croisé (AJC), en accueillant deux des quatre lauréats 2023. Propulsés dans le grand bain des scènes jazz nationales et internationales, ils bénéficient d’un solide accompagnement professionnel leur permettant d’affirmer leur projet et de se faire connaître auprès du public comme des professionnels.

Après Adèle Viret Quartet, jeudi 14 mars, l’écriture singulière d’Inui nous plonge dans une transe hypnotique et sauvage.

