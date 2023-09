Colloque: « Intelligence artificielle et institutions publiques : enjeux, contreverses et perspectives » INU Champollion Albi, 5 octobre 2023, Albi.

Colloque: « Intelligence artificielle et institutions publiques : enjeux, contreverses et perspectives » 5 et 6 octobre INU Champollion Ouvert à tous

Grand Amphithéâtre – Bâtiment Jean Jaurès.

Ce colloque sera l’occasion de croiser les regards et les approches de chercheurs, ainsi que les contributions de professionnels et d’acteurs de terrain. De par son approche interdisciplinaire assumée, le colloque vise à faire un état des enjeux au sein des organismes publics et à s’interroger sur ses conséquences et impacts potentiellement disruptifs inhérents à son déploiement.

Le colloque s’organise autour de quatre axes :

Axe 1 : IA et États (institutions, libertés fondamentales, système politique, gouvernance, politiques publiques, régulation, réglementation, etc.)

Axe 2 : IA et territoires (collectivités locales, villes et territoires connectés (smart cities), services aux citoyens, données, environnement, rôle des acteurs privés, etc.)

Axe 3 : IA et Transformation de l’action publique (éducation, justice, santé, emploi, sécurité et défense, etc.)

Axe 4 : IA et citoyens (citoyenneté, acceptation sociale, éthique, contribution, etc.)

