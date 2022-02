INTUITION « STILL LIFE MUSIC» AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

À l’image d’une nature morte, le projet “Still life music” est la rencontre entre la recherche et l’illustration sonore d’objets insolites chargés de sens. Les musiciennes traduisent l’essence des objets allant de l’absurde au poétique, à travers la mise en lumière et en espace de ceux-ci. Elles dévoilent leur relation à ces objets ainsi que leur vécu, en se basant sur la recherche de contrastes et de différentes textures sonores. Esther Vaucher, saxophone ténor Maroussia Maurice, clavier nord stage, flûte, percussion, piano

