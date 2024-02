INTRONISATIONS DES GOUSTEURS D’EAU. Pavillon des Sources Contrexéville, jeudi 8 août 2024.

INTRONISATIONS DES GOUSTEURS D'EAU. Pavillon des Sources Contrexéville

Jeudi

La Confrérie des Gousteurs d’Eau de Contrexéville vous invite à l’intronisation des fidèles curistes au Pavillon des Sources 2 fois par mois le jeudi.

Remise de Médailles et diplômes pour honorer nos plus fidèles curistes.

Entrée libre, ouvert à toutes et à tous.

Le Chapitre de la Confrérie aura lieu le dimanche 23 juin 2024.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-08-08 18:00:00

fin : 2024-08-08 19:00:00

Pavillon des Sources Parc thermal

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est

