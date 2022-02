intronisation de la truffe provençale Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

intronisation de la truffe provençale Paris Expo Porte de Versailles, 2 mars 2022, Paris. intronisation de la truffe provençale

du mercredi 2 mars au jeudi 3 mars à Paris Expo Porte de Versailles Entrée libre et gratuite

Découvrez la trufficulture provençale et rencontrez l’association pour la trufficulture de Provence, dégustation de brouillade de truffe Provençale prévue aux alentours de 12h00 ! Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T09:00:00 2022-03-02T18:00:00;2022-03-03T09:00:00 2022-03-03T13:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

intronisation de la truffe provençale Paris Expo Porte de Versailles 2022-03-02 was last modified: by intronisation de la truffe provençale Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 2 mars 2022 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris