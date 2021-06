Introduction to Scientific Illustration En ligne, 9 juin 2021-9 juin 2021, Orsay.

Introduction to Scientific Illustration

En ligne, le mercredi 9 juin à 11:00

Les participants apprendront les concepts fondamentaux de l’illustration scientifique, comment elle diffère des autres types d’illustration, ses principales techniques de dessin et comment elle sert à la fois la science et la société. À la fin, les étudiants développeront leurs compétences en dessin par le biais d’un défi pratique : l’illustration d’un œuf de caille, soit en couleur, soit en technique noir et blanc. 50 places disponibles + un certificat sera délivré aux étudiant·e·s qui ont assisté au wébinare et qui ont soumis une illustration Date : 9/06/2021 – 11:00 – 12:30 Cible : étudiants inscrits en licence ou master Hôte : University of Porto Plus d’information [ici](https://www.eugloh.eu/events/scientific-illustration)

sur inscription – 4/06/2021

This virtual seminar will teach students how drawing can have a fundamental role in communicating and disseminating knowledge to the general public

