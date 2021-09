Villeneuve-d'Ascq Espace Culture de l'université de Lille Nord, Villeneuve-d'Ascq “Introduction aux philosophies de la politique” (La Découverte) par Christian Ruby Espace Culture de l’université de Lille Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

le jeudi 18 novembre à 18:00

Cette introduction aux philosophies de la politique analyse les réponses aux grandes questions qui sont posées aux corps politiques, abordées l’une après l’autre dans chacun des chapitres : quelle unité de la cité ? Quelle place pour le religieux ? Faut-il fonder l’État sur une nature humaine ? Comment lier politique et histoire ? Tout est-il politique ? Les réponses mettent l’accent sur les clivages, les tensions entre les philosophies. Bien qu’elles soient apparues à des époques et dans des contextes différents, elles continuent à éclairer les interrogations majeures du monde contemporain.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

2021-11-18

