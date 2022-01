Introduction aux Evangiles Synoptiques Centre Sèvres, 22 mars 2022, Paris.

Introduction aux Evangiles Synoptiques

Centre Sèvres, le mardi 22 mars à 20:30

Les trois évangiles de Matthieu, Marc et Luc sont des récits qui peuvent être lus en parallèle (« synoptique », d’un seul coup d’oeil) : comment en expliquer les ressemblances et les différences ? Avec ce cours en ligne accompagné et interactif, vous apprendrez à mener par vous même cette comparaison et en six étapes, vous découvrirez des caractéristique de chaque évangile et les hypothèses relatives à leur rédaction successive. Avec **Christophe PICHON** , maître de conférence en exégèse biblique, docteur en théologie catholique de l’Université de Strasbourg, membre de l’association catholique française pour les études bibliques (ACFEB).

Ouvert à tous sur inscription

Cours en ligne : 22 mars – 22 juin

