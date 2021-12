Palaiseau Université Paris-Saclay - The Design Spot Essonne, Palaiseau Introduction au design UX-UI, avec Romain Landsberg Université Paris-Saclay – The Design Spot Palaiseau Catégories d’évènement: Essonne

Palaiseau

Introduction au design UX-UI, avec Romain Landsberg Université Paris-Saclay – The Design Spot, 13 janvier 2022, Palaiseau. Introduction au design UX-UI, avec Romain Landsberg

Université Paris-Saclay – The Design Spot, le jeudi 13 janvier 2022 à 13:30

Romain Landsberg, designer et formateur (Gobelins, Lisaa, Digital Campus) vous explique comment concevoir des environnements numériques efficaces, engageants et parfaitement conformes aux attentes des utilisateurs. **Cette conférence est proposée en présentiel, au Design Spot, ou en distanciel.** [En savoir plus et s’inscrire](https://www.designspot.fr/evenements/introduction-au-design-ux-ui-avec-romain-landsberg/)

Gratuit sur inscription. Passe sanitaire non requis, masque obligatoire à l’intérieur des locaux.

Le Design Spot propose une conférence sur le design d’interfaces, avec la participation de Romain Landsberg, designer UX-UI et formateur. Université Paris-Saclay – The Design Spot 8 avenue de la Vauve – Palaiseau Palaiseau Lozère Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-13T13:30:00 2022-01-13T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Palaiseau Autres Lieu Université Paris-Saclay - The Design Spot Adresse 8 avenue de la Vauve - Palaiseau Ville Palaiseau lieuville Université Paris-Saclay - The Design Spot Palaiseau