le mardi 30 mars à 15:30

_**Introduction à une poétique de la diversité**_

————————————————- ### _**- Des littératures francophones au monde -**_ Le dialogue avec le chercheur invité arrivera après une préparation des classes sur la thématique de la colonisation et de la décolonisation et permettra une réflexion sur le métier du chercheur mais surtout sur l’apport que les littératures francophones peuvent fournir à l’analyse de l’époque contemporaine. M. Giuseppe Sofo s’est dernièrement occupé de la nouvelle édition en italien de l’oeuvre d’Eduard Glissant « Introduction à une poétique du Divers” et il est spécialiste des littératures de la Caraïbe francophone. L’échange avec les élèves sera sollicité à travers le partage d’images parlantes et la lecture de quelques passages littéraires significatifs. La rencontre, organisée en ligne via meet, aura une valeur officielle pour l’orientation des élèves et la mise à jour des enseignants de Français et d’Histoire en section Esabac. **[https://www.unive.it/data/persone/18972967/pubb_anno](https://www.unive.it/data/persone/18972967/pubb_anno)**

rencontre en ligne via meet pour les Terminales du Lycée

Rencontre entre les Terminales de notre lycée et M. Giuseppe Sofo, chercheur à l’Université Ca’ Foscari de Venise. Italie,Modena,Lycée Muratori San Carlo viale Cittadella 50, Modena Modène Centro Storico

2021-03-30T15:30:00 2021-03-30T17:30:00

