Introduction à l'exposition « Le Renouveau de la Passion la sculpture religieuse entre Chartres et Paris autour de 1540 » Musée national de la Renaissance – Château d'Écouen Écouen

Val-d'Oise

le samedi 3 juillet

le samedi 3 juillet à Musée national de la Renaissance – Château d’Écouen

Guillaume Fonkenell commissaire de l’exposition vous propose une introduction à travers quatre œuvres présentées. L’objectif de cette exposition est de montrer que la sculpture religieuse a connu un renouvellement aussi important que la sculpture funéraire, allégorique ou festive et qu’elle a elle aussi joué un rôle de premier plan dans l’élaboration d’un nouveau langage artistique autour de 1540. Elle est l’occasion de revoir des œuvres bien connues, comme l’ensemble des cinq reliefs sculptés par Jean Goujon pour Saint-Germain l’Auxerrois, l’une des œuvres les plus célèbres de la Renaissance française, exceptionnellement prêtée par le musée du Louvre. Mais elle est surtout l’occasion de découvrir des œuvres depuis longtemps en réserve et qu’une restauration fondamentale permet de présenter aujourd’hui à nouveau.

Musée national de la Renaissance – Château d'Écouen Rue Jean Bullant 95440 Écouen

