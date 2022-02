Introduction à la problématique du « genre » : enjeux éducatifs, politiques et éthiques (Genre I) Centre Sèvres, 12 février 2022, Paris.

Centre Sèvres, le samedi 12 février à 09:30

Le terme « genre » est entré en 2016 dans le droit français. Il permet de vivre, penser, normer et instituer diversement la condition sexuée. Les polémiques suscitées, au début des années 2010, par l’introduction du terme dans les objectifs éducatifs sont actuellement partiellement dépassées mais bien des questions pédagogiques, politiques et éthiques restent actuelles. Comment vivre la condition sexuée dans une société pluraliste où les demandes de reconnaissance des individus et des groupes sont toujours plus fortes, et où les moyens techniques permettent de remédier à certaines difficultés ou de répondre à certains désirs ? Les études de genre (gender studies) privilégient la construction culturelle du sexe. Elles analysent les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes, les normes éthiques et juridiques régulant les identités, les orientations et les pratiques sexuelles. Elles contribuent diversement à justifier des projets sociopolitiques qui réclament de nouveaux droits (non-discrimination, homoparentalité, assistance médicale à la procréation pour les couples de même sexe, etc.) et des réformes éducatives. Les philosophies de la subjectivité et du sujet politique (gender theories) fondent philosophiquement ces projets. Seront d’abord présentés des repères historiques sur l’évolution des rapports hommes-femmes ainsi que des représentations et discours qui les motivent et les justifient. La priorité sera donnée aux lectures anthropologiques et à l’analyse du développement historique des revendications des mouvements féministes et des mouvements homosexuels. Dans un second temps, l’évolution de la notion de genre sera précisée depuis son introduction dans les années 1950 jusqu’à ses transformations actuelles. Enfin, une lecture historique des modes diversifiés d’intervention de l’Église catholique sera proposée. Cette introduction générale permettra de prendre position avec raison dans les débats actuels. Elle ne nécessite aucune compétence préalable. Avec **Bruno SAINTOT**, sj, DEA philosophie (Lyon III), DEA théologie (Centre Sèvres), maître-assistant en philosophie, responsable du Département Ethique biomédicale, recherches sur le lien entre anthropologie (philosophique et théologique) et éthique. Seconde partie le 12/03 : « [Approfondissements de la problématique du « genre »](https://centresevres.com/events/approfondissements-de-la-problematique-du-genre-genre-ii/) »

