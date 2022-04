Introduction à la permaculture Sigy-le-Châtel, 13 mai 2022, Sigy-le-Châtel.

Introduction à la permaculture Moulin de Pras Le moulin de Pras Sigy-le-Châtel

2022-05-13 – 2022-05-15 Moulin de Pras Le moulin de Pras

Sigy-le-Châtel Saône-et-Loire Sigy-le-Châtel

EUR 350 350 Vous découvrirez ce qu’est la permaculture, d’où elle vient et en quoi elle peut vous être utile au quotidien comme au potager. Nous nous focaliserons également sur les outils et concepts qu’elle propose pour optimiser la production au jardin. Nous irons observer le sol, parlerons de la conception de lieux et de projets, d’idées pour vivre de façon simple et cohérente… Pour cheminer vers des modes de vie respectueux de tous !

moulinpras@gmail.com https://www.moulindepras.fr/

