Le vendredi 27 octobre 2023

de 14h00 à 16h00

Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

[Conférence] Avant une sortie naturaliste en extérieur, nous ferons une présentation en salle des bases de la classification, en explicitant les grands ordres et critères. Lors de la sortie, nous nous attacherons à organiser et classifier les espèces rencontrées dans le Parc Floral de Paris. Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au pavillon 1 du Parc Floral de Paris. * En raison de problèmes de gestion des inscriptions – notamment d’un nombre élevé de désistements de dernière minute – nous essayons un nouveau format sans inscription. Le dispositif étant encore en phase d’essai, nous comptons sur votre compréhension en cas de forte affluence.* La salle de conférence est accessible aux personnes à mobilité réduite. Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite

