Deux trios au plateau du TPE, trois femmes, dans _INTRO_, en face à face avec le public. Un trio à l’unisson qui laisse apprécier la complexité de chacune, des mouvements précis, infusés de naturel, en dialogue avec une musique électronique en perpétuelle évolution. Puis deux danseurs & un piano dans _RĒHGMA_, une poésie enivrante où l’instrument devient lui-même créateur de mouvements.

8€ la place

