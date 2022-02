INTRO ET REGHMA La Ferté-Bernard, 24 février 2022, La Ferté-Bernard.

INTRO ET REGHMA Place Général de Gaulle Centre Culturel Athéna La Ferté-Bernard

2022-02-24 – 2022-02-24 Place Général de Gaulle Centre Culturel Athéna

La Ferté-Bernard Sarthe

Danse Hip Hop. La Cie Etra nous interprètera 2 pièces lors de cette soirée danse exceptionnelle !

Intro (Pièce pour 3 danseuses) : Avec ce trio, la chorégraphe Mellina Boubetra s’entoure de femmes, pouvant s’exprimer à travers plusieurs styles de danse et qualités de mouvements. Une discussion chorégraphique qui s’intensifie

progressivement, totalement envoutant ! Reghma (Pièce pour 2 danseurs et 1 piano) : « L’idée est d’imbriquer de nombreuses années de danse et de musique, sous le regard d’une conscience fine du corps et de ce qu’il peut exprimer. Ce qui m’intéresse, c’est d’éprouver l’incidence du corps sur le son et faire perdurer son écho dans le geste ». Mellina Boubetra-Chorégraphe. Tarif D : 12,90/8,90/6,00/5,00€. ©Photo Charlotte Audureau. Contact : 02.43.71.46.46

+33 2 43 71 46 46

