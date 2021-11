Versailles Auditorium de l'Université Ouverte de Versailles Versailles, Yvelines Intrigues au XVIIIe siècle Auditorium de l’Université Ouverte de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Intrigues au XVIIIe siècle

Auditorium de l'Université Ouverte de Versailles, 21 novembre 2021, Versailles.

le dimanche 21 novembre à 14:00

* Victor Dixen – Vampyria (Robert Laffont) * Timothée de Fombelle – Alma (Gallimard Jeunesse) Rencontre animée par Charles Rodwell

2021-11-21T14:00:00 2021-11-21T15:00:00

