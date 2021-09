Intrigue médiévale grandeur nature Goudelin, 12 septembre 2021, Goudelin.

Goudelin Fête médiévale organise une intrigue médiévale grandeur nature au départ de la chapelle de l’Isle, sur un circuit boisé de 5 km environ. Départs échelonnés de 10h30 à 15h30.

Munissez-vous d’une bonne paire de chaussures et d’un stylo par équipe et venez, en famille ou entre amis, résoudre l’énigme qui aidera le Seigneur de Goudelin dans sa quête.

Buvette et petite restauration sur place. Réservation conseillée.

Passe sanitaire exigé.

