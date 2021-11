Saint-Cyr-la-Rosière Saint-Cyr-la-Rosière Orne, Saint-Cyr-la-Rosière Intraterrestres, par Créatures Compagnie Saint-Cyr-la-Rosière Saint-Cyr-la-Rosière Catégories d’évènement: Orne

Intraterrestres, par Créatures Compagnie Saint-Cyr-la-Rosière, 5 février 2022, Saint-Cyr-la-Rosière. Intraterrestres, par Créatures Compagnie Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière

2022-02-05 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-06 17:30:00 17:30:00 Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge

Une œuvre plastique et théâtrale, une forme poétique avec des marionnettes sculptées donnant corps à une manifestation mystérieuse et poétique de la Terre.

accueil@ecomuseeduperche.fr +33 2 33 73 48 06

Détails Catégories d’évènement: Orne, Saint-Cyr-la-Rosière Autres Lieu Saint-Cyr-la-Rosière Adresse Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Ville Saint-Cyr-la-Rosière lieuville Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière