Intrapreneuriat

L'Archipel, le lundi 4 octobre à 18:00

Autour d’une experte RH et d’une coach spécialisée en leadership, Pépite PACA EST organise une table ronde en mettant à l’honneur l’insertion professionnelle. L’entrée sur le marché du travail est un cap difficile à franchir parfois. Ainsi, venez partager vos expériences, vos ressenties avec des professionnels le Lundi 4 Octobre à l’Archipel de Toulon de 18h00 à 19h30.

Atelier Afterwork : Comment trouver un environnement propice à son épanouissement ? L'Archipel 31 Rue Chevalier Paul, 83000 Toulon, France

2021-10-04T18:00:00 2021-10-04T20:00:00

