Visite guidée Les trésors de Guérande Jeudi 29 décembre, 10h30

Sur réservation auprès de l’Office du Tourisme Tarif : 6 €/adulte, 6 €/enfant (6-12 ans) et gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

Visite guidée Les trésors de Guérande Intramuros Guérande Intramuros Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire Petits et grands aventuriers partez explorer, au travers d’énigmes, la cité médiévale de Guérande. Menez cette quête qui vous guidera au trésor perdu de Guérande. A vous de jouer !

Visite famille conseillée aux enfants de 6/10 ans.

2022-12-29T10:30:00+01:00

2022-12-29T11:30:00+01:00

