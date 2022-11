Visite guidée La Cité en lumières Intramuros Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Visite guidée La Cité en lumières Intramuros, 20 décembre 2022, Guérande. Visite guidée La Cité en lumières Mardi 20 décembre, 17h30 Intramuros

Sur réservation auprès de l’Office du Tourisme Tarif : 9 €/adulte, 5 €/enfant (6-12 ans) et gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

Visite guidée La Cité en lumières Intramuros Guérande Intramuros Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire Cette visite guidée vous plonge dans l’ambiance de Noël tout en découvrant le patrimoine guérandais. Une occasion unique de découvrir la cité mise en lumière par un jeu d’éclairage et notamment les vitraux des églises, spécialement éclairés pour l’occasion.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-20T17:30:00+01:00

2022-12-20T18:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Intramuros Adresse Guérande Intramuros Ville Guérande lieuville Intramuros Guérande Departement Loire-Atlantique

Intramuros Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/

Visite guidée La Cité en lumières Intramuros 2022-12-20 was last modified: by Visite guidée La Cité en lumières Intramuros Intramuros 20 décembre 2022 Guérande Intramuros Guérande

Guérande Loire-Atlantique