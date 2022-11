Visite guidée La Cité en musique Intramuros Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Visite guidée La Cité en musique Intramuros, 11 décembre 2022, Guérande. Visite guidée La Cité en musique Dimanche 11 décembre, 15h00 Intramuros

Sur réservation auprès de l’Office du Tourisme. 9 €/adulte, 5 €/enfant (6-12 ans) et gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

Guérande, Ville d’art et d’histoire, vous propose de découvrir la « Cité en musique ». Intramuros Guérande Intramuros Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire Guérande, Ville d’art et d’histoire, vous propose de découvrir la « Cité en musique ». Vibrez au rythme des instruments, du chant et de la danse au Moyen-Âge. Une immersion dans la musique médiévale et ses différents styles. Rejoignez ainsi la collégiale Saint-Aubin sur la piste de ses instruments. Un nouveau regard porté sur le patrimoine de Guérande sous le prisme de la musique.

