Loire-Atlantique

Déambulation de la compagnie Tewhoola Intramuros, 3 décembre 2022, Guérande. Déambulation de la compagnie Tewhoola Samedi 3 décembre, 15h30 Intramuros

gratuit

Parade onirique et chorégraphiée Intramuros Guérande Intramuros Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire Les Géants de Lumière de la compagnie Tewhoola emmènent le public dans une autre réalité, afin d’émerveiller petits et grands. Parade onirique et

chorégraphiée, elle illuminera les rues et les places de Guérande à cette occasion. À découvrir en famille dans les ruelles de l’intramuros, à partir de 15h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T15:30:00+01:00

2022-12-03T18:00:00+01:00

