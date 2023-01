Intrail-Muros Saint-Malo, 4 mars 2023, Saint-Malo . Intrail-Muros Salle omnisport du Naye Terre-plein du Naye Saint-Malo Ille-et-Vilaine Terre-plein du Naye Salle omnisport du Naye

2023-03-04 – 2023-03-04

Terre-plein du Naye Salle omnisport du Naye

Saint-Malo

Ille-et-Vilaine Course urbaine nocturne de type « Urban Trail », le tracé vous aventurera dans les rues de Saint-Malo Intra-Muros et ses alentours. Un parcours unique, dans des lieux remarquables, inédits et animés de la Cité Corsaire, qui vous fera découvrir la ville d’une manière originale et sportive. Plus ou moins 12 km pour encore plus de surprises et de nouveaux de spots inédits à traverser ! Chacun son allure ! En mode découverte – chrono – intensif – festif – finisher… vivez votre Aventure !

La course est sans classement, ni chronométrage. Terre-plein du Naye Salle omnisport du Naye Saint-Malo

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse Saint-Malo Ille-et-Vilaine Terre-plein du Naye Salle omnisport du Naye Ville Saint-Malo lieuville Terre-plein du Naye Salle omnisport du Naye Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Intrail-Muros Saint-Malo 2023-03-04 was last modified: by Intrail-Muros Saint-Malo Saint-Malo 4 mars 2023 ille-et-vilaine saint-malo Salle omnisport du Naye Terre-plein du Naye Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Saint-Malo Ille-et-Vilaine