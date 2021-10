Intrail-Muros Saint-Malo, 26 février 2022, Saint-Malo.

Intrail-Muros 2022-02-26 – 2022-02-26 Quai Saint-Malo Quai Duguay-Trouin

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Course urbaine nocturne de type “Urban Trail”, le tracé vous aventurera dans les rues de Saint-Malo Intra-Muros et ses alentours.

Un parcours unique, dans des lieux remarquables, inédits et animés de la Cité Corsaire, qui vous ferons découvrir la ville d’une manière originale et sportive.

12 km (distance pouvant être modifiée avant le départ de la course sur +/- 1km) pour encore plus de surprises et de nouveaux de spots inédits à traverser !

Chacun son allure ! En mode découverte – chrono – intensif – festif – finisher… vivez votre Aventure !

https://www.intrailmuros.com/

2021-10-19