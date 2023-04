“Intragème » rencontre, performance musicale et exposition Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

“Intragème » rencontre, performance musicale et exposition Médiathèque Hélène Berr, 6 juin 2023, Paris. Le samedi 10 juin 2023

de 15h00 à 17h00

Du mardi 06 juin 2023 au samedi 01 juillet 2023 :

dimanche

de 13h00 à 18h00

samedi

de 10h00 à 18h00

mercredi

de 10h00 à 19h00

mardi, jeudi, vendredi

de 13h00 à 19h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Le cœur de la manifestation repose sur la performance « Musique intragème » liée à l’ouvrage « Intragème » (paru en 2021 chez Transignum) et coécrite par le compositeur Jean-Yves Bosseur et le plasticien-poète Davide Napoli, accompagnés par le saxophoniste Laurent Matheron. S’ensuivra une rencontre-conférence sur l’œuvre enregistrée de Jean-Yves Bosseur entrant dans notre cycle des Rencontres musicales contemporaines. Une double prestation encadrée par une exposition d’encres de Chine de Davide Napoli. Entre les lignes Comme le dit Davide Napoli : « L’expérience de cette création naît d’une rencontre entre deux écritures, celle du son et celle du texte, qui se retrouvent ensemble dans une sorte de résonance d’un monde entre les lignes d’une partition imaginaire. Il s’agit en effet d’un partage des sens et de bruits, un basculement dans l’ouverture d’un murmure d’une « intra-langue » à découvrir et à réinventer en même temps. Avec Jean-Yves Bosseur nous avons exploré la résonance de la musique dans la poésie et de la poésie dans la musique dans une forme de parallélisme croisé où le temps dévoile son rythme entre les lignes, entre les notes, entre les mots. La rencontre du 10 juin nous raconte aussi une autre histoire celle des lignes et des points qui se retrouve dans l’exposition de mes dessins à l’encre de Chine.

Il s’agit encore une fois d’un murmure du vide, d’un autre monde qui croise les espaces où le rythme graphique résonne avec le geste de la musique et du texte poétique. Pour terminer il faut souligner que dans cet évènement il y aura l’intervention du musicien Laurent Matheron, avec qui nous allons nous aventurer à l’intérieur du son et du texte d’Intragème grâce à la présence et au reflet d’un souffle, d’un vent qui s’espace, s’étale et traverse le temps du « saxocorps ». Chaque instant sera un chemin inscrit sur la ligne d’un horizon de l’autre côté de la « rivière-partition« . » > exposition du 6 juin au 1er juillet 2023

> performance puis rencontre le 10 juin 2023 à partir de 15 h

Entrée libre En savoir plus :

– le site de Jean-Yves Bosseur

– à propos de Davide Napoli

– le site de Laurent Matheron Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 01 43 45 87 12 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

