Intra Muros – Théâtre contemporain

Viry-Châtillon

Intra Muros – Théâtre contemporain

Théâtre de l’envol, le vendredi 11 février à 20:30

Richard, un metteur en scène sur le retour, vient dispenser son premier cours de théâtre en centrale. Il espère une forte affluence, qui entraînerait d’autres cours et d’autres cachets, mais seuls deux détenus se présentent : Kévin, un jeune chien fou, et Ange, la cinquantaine mutique. Richard, secondé par une de ses anciennes actrices, accessoirement son ex-femme et par une assistante sociale inexpérimentée, choisit de donner quand même son cours…

20,25 € > 13,40€

Théâtre contemporain ; pièce d'Alexis Michalik.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T20:30:00 2022-02-11T22:30:00

Catégories d'évènement: Essonne, Viry-Châtillon
Lieu Théâtre de l'envol
Adresse 4 rue Danielle Casanova Viry-Chatillon
Ville Viry-Châtillon

Théâtre de l'envol Viry-Châtillon Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/viry-chatillon/

Viry-Châtillon Essonne