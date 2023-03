Intra Muros – Théâtre Alexandre Dumas, St-Germain-en-laye THEATRE ALEXANDRE DUMAS, 10 mai 2023, Saint-GERMAIN EN LAYE.

THEATRE ALEXANDRE DUMAS Saint-GERMAIN EN LAYE Place Andre Malraux Yvelines

Théâtre Alexandre DUMAS (Lic. 2-1124027) présente ce spectacle.

INTRA MUROS

Texte et mise en scène d’Alexis Michalik.

DESCRIPTION

Tandis que l’orage menace, Richard, un metteur en scène sur le retour, vient dispenser son premier cours de théâtre en centrale. Il espère une forte affluence, qui entraînerait d’autres cours – et d’autres cachets – mais seuls deux détenus se présentent : Kevin, un jeune chien fou, et Ange, la cinquantaine mutique, qui n’est là que pour accompagner son ami. Richard, secondé par une de ses anciennes actrices – accessoirement son ex-femme – et par une assistante sociale inexpérimentée, choisit de donner quand même son cours…

De ce cours, découlera une introspection sur les raisons de leur détention, sur leur rapport au temps et sur l’espace qui les sépare de ceux du dehors. De cette introspection naîtra une histoire romanesque et pleine de rebondissements.

Texte et mise en scène Alexis Michalik

Avec Jeanne Arène, Bernard Blancan, Alice de Lenquesaing, Paul Janseon, Faycal Safi et le musicien Raphaël Charpentier

Assistante mise en scène Marie-Camille Soyer

Création lumière Arnaud Jung

Scénographie Juliette Azzopardi

Costumes Marion Rebmann

Musique Raphaël Charpentier

Production La Pépinière et ACME

Spectacle créé en collaboration avec le Théâtre 13 / Paris

©Alejandro Guerrero

LA PRESSE EN PARLE

« Incontestablement une des meilleures pièces de ces dernières années. » (Théâtral Magazine)

« Il fallait toute la virtuosité de Michalik et des acteurs dont il s’entoure pour réussir ce prodige : nous faire voyager loin, très loin… entre quatre murs. » (Elle)

« Alexis Michalik est un dramaturge étonnant qui donne une épaisseur romanesque à des comédies jubilatoires, fluides, remarquablement construites et dialoguées dont les comédiens font leur miel. » (Le Figaro)

« Après le succès du « Porteur d’Histoire », du « Cercle des Illusionnistes » et d’ «Edmond », l’auteur et metteur en scène Alexis Michalik s’enferme dans une prison. Habitué à se nourrir de l’histoire pour raconter les siennes, il signe, avec « Intra-Muros », une pièce drôle, tragique, et rythmée par un multi-instrumentiste. » (L’Humanité Dimanche)

