L'Ancre des mots, 29 janvier 2022, Erquy.

INTRA MUROS

L’Ancre des mots, le samedi 29 janvier 2022 à 20:30

**INTRA MUROS** ————— Et si Richard, un metteur en scène de théâtre, décidait de donner un cours dans un établissement pénitentiaire ? Un cours pour lequel il serait assisté de Jeanne, son ex-épouse et d’Alice une jeune assistante sociale fraîchement diplômée ? Et si, dans ce cours, ne s’inscrivaient que deux détenus parmi les cent dix prisonniers de la centrale : Kevin et Ange ? ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Avec Intra-Muros, sa quatrième pièce, Alexis Michalik s’aventure avec brio dans le théâtre contemporain. Comme souvent, le metteur en scène aux dix Molières embarque les spectateurs dans des récits enchâssés, multiples et virevoltants dont il a le secret. Un spectacle dont on sort ébloui ! ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

plein tarif 25 €, tarif réduit 20 €

Théâtre contemporain, Alexis Michalik au sommet de son art!

L’Ancre des mots square Hôtel de Ville, 22430 Erquy Erquy Côtes-d’Armor



2022-01-29T20:30:00 2022-01-29T22:30:00