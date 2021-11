Sablé-sur-Sarthe Espace Madeleine Marie Sablé-sur-Sarthe, Sarthe Intra-Muros ~ Alexis Michalik Espace Madeleine Marie Sablé-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Sablé-sur-Sarthe

Espace Madeleine Marie, le vendredi 18 mars 2022 à 20:30

Il espère une forte affluence mais seuls deux détenus se présentent : Kevin, un jeune révolté, et Ange, la cinquantaine mutique. Secondé par une de ses anciennes actrices et par une assistante sociale inexpérimentée, Richard commence son atelier. Les récits s’enchaînent, nous invitant à découvrir de fascinants portraits de vie. Dans ce huis clos pénitentiaire au décor épuré, cinq comédiens talentueux passent d’un rôle à l’autre, accompagnés par les compositions inspirées d’un musicien multi-instrumentiste. Récompensé de plusieurs Molières pour ses précédentes pièces, _**Alexis Michalik**_ s’aventure pour la première fois dans le monde contemporain avec succès. En conteur hors-pair, il traduit la mise en abyme du théâtre dans l’univers carcéral, en délivrant une pièce humaniste et captivante. ### Distribution **Écriture & mise en scène** Alexis Michalik **Avec en alternance** Clémentine Aussourd, Christopher Bayemi, Chloé Berthier, Raphaèle Bouchard, Hocine Choutri, Johann Dionnet, Sophie De Fürst, Jean Fornerod, Jean-Louis Garçon, Paul Jeanson, Aurélie Konaté, Ariane Mourier, Arnaud Pfeiffer, Jean-Philippe Ricci, Fayçal Safi, Marie Sambourg, Léopoldine Serre et les musiciens Raphaël Bancou, Sylvain Briat, Raphäel Charpentier, Mathias Louis **Assistante à la mise en scène** Marie-Camille Soyer **Création Lumière** Arnaud Jung **Scénographie** Juliette Azzopardi ### Soutien **Production et Diffusion** ACME SAS

Tarif plein : 20 € / Tarif réduit : 15 € / Tarif enfant : 10 €

Entre les quatre murs d’une prison, Richard, metteur en scène, vient dispenser son premier cours de théâtre Espace Madeleine Marie rue Saint-Denis 72300 Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe Montreux Sarthe

