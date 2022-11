Noël by Light Intra-muros 44350 Guerande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Noël by Light Intra-muros 44350 Guerande, 3 décembre 2022, Guérande. Noël by Light 3 décembre 2022 – 16 janvier 2023 Intra-muros 44350 Guerande Cette année, la Ville de Guérande vous propose un Noël intergalactique. La ville se transforme et vous offre un billet pour l’espace. Entre décors interstellaires et animations cosmiques, c’est un… Intra-muros 44350 Guerande Intra-muros 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire Cette année, la Ville de Guérande vous propose un Noël intergalactique. La ville se transforme et vous offre un billet pour l’espace. Entre décors interstellaires et animations cosmiques, c’est un Noël unique qui vous sera proposé.

Au fil du mois de décembre, vous retrouverez différents temps forts : venue du Père Noël, marche aux lumières intergalactique, marché des comités de jumelage, calèche, jeux, animations et découverte du ciel… Petits et grands astronautes prendront place pour un voyage au milieu des constellations le temps d’un Noël.

