Après Londres et Berlin Into The Woods arrive à Marseille ! C’est avec le collectif IN’OUBLIABLES que le crew londoniens a fait le choix de collaborer pour leur première phocéenne ! 6 stands de restauration 2 bars : cocktails & vins Pensez à réserver votre table dès maintenant à [resa@laplacedescanailles.com](mailto:resa@laplacedescanailles.com) _____________________________________________________________ LINE-UP ► SIT (Amphia Records – RO) ↳ SC: [https://soundcloud.com/cristi-cons](https://soundcloud.com/cristi-cons) / [https://soundcloud.com/vladcaia](https://soundcloud.com/vladcaia) ↳ FB: [https://www.facebook.com/CristiCons](https://www.facebook.com/CristiCons) / [https://www.facebook.com/pagevladcaia](https://www.facebook.com/pagevladcaia) ► DYSK (IN’ OUBLIABLES – Marseille, FR) ↳ SC: [https://soundcloud.com/dys-krone](https://soundcloud.com/dys-krone) ↳ FB: [https://www.facebook.com/dyskrone/](https://www.facebook.com/dyskrone/) ► OSCH ( IN’ OUBLIABLES – Marseille, FR) ↳ FB: [https://www.facebook.com/OSCHH/](https://www.facebook.com/OSCHH/) ↳ SC: [https://soundcloud.com/oschmarseille](https://soundcloud.com/oschmarseille) ► TEO MALDONADO (FRIDAY VIBES – Marseille, FR) _______________________________________________________________ INFOS – INFORMATIONS – Tickets: Préventes à venir / Sur Place 10€ Horaires : 19h00 – 02h00 ♫♫♫ La Place des Canailles (Les Dock Village) 10 place de la Joliette 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-11-27T19:00:00 2021-11-27T02:00:00

