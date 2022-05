Into the Woods, 28 mai 2022, .

Into the Woods

2022-05-28 14:00:00 – 2022-05-28

6 8 Avec Philippe Desbois, Eskelina et Jeanne Macaigne.



« Un jour, assis dans ma véranda, j’ai vu quelqu’un à l’orée du bois. La première fois, il est passé si vite que j’ai cru voir l’ombre d’une branche. Le lendemain, il est revenu et il est resté immobile à me regarder. Son regard était bleu argenté. Comme la surface de l’eau quand il y a du soleil et du vent en même temps… »



Une histoire qui parle d’apprendre à dépasser sa peur de l’autre, celui ou celle que l’on ne connaît pas, à s’apprivoiser et se faire confiance. Une histoire pour se perdre dans la forêt enchantée et imprévisible de l’amour.



Into the Woods est un spectacle qui mêle littérature, dessin et musique inspirée par les paysages et les cultures scandinave et irlandaise. L’histoire est racontée en français et les neuf chansons sont interprétées en anglais.



Lisez jeunesse !

Concert dessiné

Avec Philippe Desbois, Eskelina et Jeanne Macaigne.



dernière mise à jour : 2022-04-28