Toulouse Centre d’animation Soupetard Haute-Garonne, Toulouse Into The Wild – Sean Penn, 2007 Centre d’animation Soupetard Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Into The Wild – Sean Penn, 2007 Centre d’animation Soupetard, 22 octobre 2021, Toulouse. Into The Wild – Sean Penn, 2007

Centre d’animation Soupetard, le vendredi 22 octobre à 20:30

#### Dans le cadre de l’évènement Respirez! Tout juste diplômé, Christopher McCandless, 22 ans, est promis à un brillant avenir. Pourtant, tournant le dos à l’existence confortable et sans surprise qui l’attend, le jeune homme décide de prendre la route en laissant tout derrière lui. **Déconseillé aux moins de 12 ans** **Durée :** 2h28

Entrée libre sur inscription : 05.31.22.99.70

Culture Centre d’animation Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-22T20:30:00 2021-10-22T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre d’animation Soupetard Adresse 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre d’animation Soupetard Toulouse