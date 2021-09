Paris Collège des Bernardins Paris INTO THE WILD Collège des Bernardins Paris Catégorie d’évènement: Paris

À partir de 14 ans Atelier en famille ou individuel Un étudiant épris d’absolu abandonne sa vie quotidienne pour se lancer dans une quête : se reconnecter avec la nature et prendre le temps de vivre au rythme de celle-ci… Un hymne vibrant à la nature, à (re)découvrir en famille ou entre amis ! En lien avec le Festival des Bernardins opus 1 De Sean Penn, 2008 Avec Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, William Hurt, Kristen Stewart, Jena Malone Durée du film : 2h28 Synopsis : Tout juste diplômé de l’université, Christopher McCandless, 22 ans, est promis à un brillant avenir. Pourtant, tournant le dos à l’existence confortable et sans surprise qui l’attend, le jeune homme décide de prendre la route en laissant tout derrière lui. Des champs de blé du Dakota aux flots tumultueux du Colorado, en passant par les communautés hippies de Californie, Christopher va rencontrer des personnages hauts en couleur. Chacun, à sa manière, va façonner sa vision de la vie et des autres. Au bout de son voyage, Christopher atteindra son but ultime en s’aventurant seul dans les étendues sauvages de l’Alaska pour vivre en totale communion avec la nature. Le film est tiré d’une histoire vraie. La projection sera suivie d’un temps d’échange et de débat pour décrypter le film. Bande annonce Pour aller plus loin Sabine de La Moissonnière, Éduquer par le cinéma, Tome 1&2, éditions Le Centurion, Paris, 2020 Radio Notre-Dame – Écoute dans la nuit, 11 mars 2021 : Quels sont les films qui vous ont fait grandir ? Avec Jean-Damien Bouyer et Sabine de la Moissonnière Ciné-club, qu’est-ce que c’est ? Des ateliers pour éveiller et former l’esprit critique des jeunes face aux films, interroger l’Homme dans toutes ses dimensions et grandir dans l’art de contempler ! Chaque projection est suivie d’un temps d’analyse, d’échanges et de débat. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/wild Le Jeune public au Collège des Bernardins. Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris

