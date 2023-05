Into the Rewild à La REcyclerie La REcyclerie, 26 mai 2023, Paris.

Le vendredi 26 mai 2023

de 20h00 à 21h30

.Tout public. gratuit

Quelles solutions pour cohabiter avec les espaces naturels dans un monde en changement ?

Into the Rewild vous invite à La REcyclerie pour voir, découvrir et discuter sur le réensauvagement.

30 minutes de film et 60 minutes d’échanges passionnants et passionnés avec vous !

En présence de :

Arnaud Hiltzer, fondateur du projet

L’association ASPAS

L’association Francis Hallé pour la forêt primaire

Alexandra Locquet, chercheuse au CNRS sur les thème de la wilderness et du rewilding

Jonathan Mille, doctorant à UCL sur la vulnérabilité dans un contexte de changements climatiques

Un moment épicé, pour apprendre et s’engager vraiment.

INFORMATIONS PRATIQUES

La REcyclerie est une ancienne gare de la Petite Ceinture de Paris, réhabilitée en 2014 en tiers-lieu qui sensibilise toute l’année à l’éco-responsabilité, de manière positive et non culpabilisante. Ce lieu de Sinny&Ooko repose sur 4 piliers : une programmation éco-culturelle de 300 événements par an, un atelier de réparation de petit électroménager, une ferme urbaine de 1000m2 et un café-cantine labellisé 3 écotables.

C’est où ?

83 boulevard Ornano 75018 Paris

Comment venir ?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

Contact : https://fb.me/e/3ue7G1lpi https://my.weezevent.com/into-the-rewild-a-la-recyclerie

Into the Rewild